ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਖੇਡੇਗਾ IPL, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ, ਮਿਲੋ ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ ‘ਚ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ।

Salil Arora from amritsar
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਖੇਡੇਗਾ IPL, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 18, 2025 at 1:48 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਚੰਦਨ ਮਦਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਚ

ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"

ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟ੍ਰਾਫੀ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਲਿਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਰੁੱਧ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 125 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟ੍ਰਾਫੀ ‘ਚ ਮੈਂ 8 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 28 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। - ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ

ਸਲਿਲ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਖਿਡਾਰੀ: ਕੋਚ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਚ ਚੰਦਨ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਲਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸੈਲੇਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਸਲਿਲ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ

ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 28 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟ੍ਰਾਫੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਛੱਕੇ (28 Sixer) ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ।

