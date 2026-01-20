ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ
Saina Nehwal Retirement: ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੈਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
Published : January 20, 2026 at 10:32 AM IST
Saina Nehwal Retirement: ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਇਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ।"
ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਸਾਇਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਸਾਇਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।"
ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਸਾਇਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2010 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।