ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
Published : March 1, 2026 at 6:28 PM IST
Most Runs in T20 WC Single Edition: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ 8 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ 2 ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਸਾਲਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 319 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ 2014 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 383 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Sahibzada Farhan raises the bar as the most-prolific scorer at a single Men's #T20WorldCup 😱— ICC (@ICC) March 1, 2026
More 👉 https://t.co/nQyVoWZLuD pic.twitter.com/b6sAqGLlug
ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਫ਼ਰਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Twice is nice for Sahibzada Farhan who joins Chris Gayle in an exclusive club 👊👊— ICC (@ICC) March 1, 2026
More 👉 https://t.co/nQyVoWZLuD pic.twitter.com/jPkSLR6t9l
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 176 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਅਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 175 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Sahibzada Farhan and Fakhar Zaman registered the highest-ever partnership in Men's #T20WorldCup history 📖— ICC (@ICC) February 28, 2026
Watch the highlights of their stunning partnership 👉 https://t.co/y87gNdRwB9 pic.twitter.com/ATyp0ejlDs
ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 212 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 207 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।