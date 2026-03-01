ETV Bharat / sports

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।

Farhan breaks Virat Kohlis record
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 6:28 PM IST

Most Runs in T20 WC Single Edition: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ 8 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ 2 ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਸਾਲਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 319 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ 2014 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 383 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਫ਼ਰਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 176 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਅਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 175 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 212 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 207 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

