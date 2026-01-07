ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ, ਮੰਗੇਤਰ ਸਾਨੀਆ ਬਣੇਗੀ ਜੀਵਨਸਾਥੀ
ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published : January 7, 2026 at 8:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਵਿਆਹ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵੀ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਸਚਿਨ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਾ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।
Arjun Tendulkar, son of Sachin Tendulkar, has begun a new innings in life by getting engaged to Sania Chandok, granddaughter of well-known Mumbai businessman Ravi Ghai.— CricPal (@AnupPalAgt) August 14, 2025
The engagement took place in an intimate ceremony on Wednesday, attended by close family members and friends… pic.twitter.com/UU7DXYXuxm
ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਲਈ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐਮਆਈ) ਨੇ ₹20 ਲੱਖ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ।
'ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜੁਨ'
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਐਸਆਰਐਚ) ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਅਤੇ 2025 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
'ਲਖਨਉ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਰਜੁਨ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, IPL 2026 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਰਜੁਨ ਹੁਣ 2026 ਦੇ IPL ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ।