ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 2:15 PM IST
Sachin on Sooryavanshi: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਨਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਚਿਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈੱਡਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਚਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 99 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਸਚਿਨ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ 205 ਦਿਨ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਵੈਭਵ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 295 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 81 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਨੇ 11 ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਮੈਚ ਅਤੇ 13 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਚਿਨ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਇੱਕ ਰੈੱਡਿਟ ਚੈਟ ਦੌਰਾਨ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ, ਜੋ ਰੂਟ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਰੂਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ - ਅਤੇ ਰੂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ - ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।"