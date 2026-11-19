ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 19, 2026 at 3:56 PM IST
Sachin Tendulkar on MS Dhoni : ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਨੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਧੋਨੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
I still remember watching MS bat in Bangladesh and telling Sourav that there was something special about his power hitting. You could see he had a rare gift, and what a journey he went on to have. It was a real joy sharing the dressing room with you and being part of some of our most memorable moments in Indian cricket. I always believed you would do something special, and you went on to achieve so much more. You've given Indian cricket your very best, and it's been wonderful to have shared this journey with you. Well played, MS!— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 18, 2026
ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਧੋਨੀ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਧੋਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧੋਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
ਸਚਿਨ ਨੇ ਧੋਨੀ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰਵ (ਗਾਂਗੁਲੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!"
ਸਚਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ (ਧੋਨੀ) ਨਾਲ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਐਮਐਸ।"
ਧੋਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2007 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2011 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2013 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ 2014 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ।
ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ 278 ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 38.30 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 137.45 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 5,439 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ 24 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 2010, 2011, 2018, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ।
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