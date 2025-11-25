ETV Bharat / sports

"ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ 10 ਕਿੱਲੋ ਖੂਨ ..." ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮੌਕੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

Sachin Tendulkar on Dharmendra: ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ।

Sachin Tendulkar on Dharmendra
ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (GETTY IMAGE)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 8:46 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ..."

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੰਤਕਥਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਰੰਤ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਚਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿੱਘ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ।" ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਅਜੀਤਾ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇਤਾ ਦਿਓਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਹਾਨਾ ਦਿਓਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ 306 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ "ਏੱਕੀਜ਼" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਅਤੇ ਧੀ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

