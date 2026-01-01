ETV Bharat / sports

ਸੀਐਸਕੇ ਅਤੇ ਐਮਆਈ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਛੇ ਛੱਕੇ, ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ 72 ਦੌੜਾਂ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਮਾਰੀ।

Published : January 1, 2026 at 2:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਟੀ-20 ਲੀਗ (SA20) ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੀਵਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮਆਈ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 200 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਬ੍ਰੀਵਿਸ ਅਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਤੂਫਾਨ

ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 17 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 148/5 ਸੀ ਪਰ 20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 220/5 ਸੀ। ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੀਵਿਸ ਨੇ 276.92 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 300 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ ਚੇਨਈ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਛੇ ਛੱਕੇ

ਮਿਲ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

85 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਜ਼

221 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਐਮਆਈ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਮ 135 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ 85 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।

ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ

ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰੀ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 12 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 'ਤੇ SA20 ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ₹16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

