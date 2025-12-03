ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 3, 2025 at 7:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 295 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (14) ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (22) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗਾਇਕਵਾੜ ਫਿਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਨਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, 77 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
That maiden ODI hundred feeling! 💯😎— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
A Roaring knock in Raipur from Ruturaj Gaikwad 🙌
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @Ruutu1331 pic.twitter.com/8xvlsKyjDr
ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 83 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 77 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 68 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Maiden ODI Century! 💯🥳— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
A special knock this from Ruturaj Gaikwad! 🔥
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/cnIhlR5JgE
ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ 90 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਸਦਾ 53ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 84ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।