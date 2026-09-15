90 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਥਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੈਵਲਿਨ ਟੁੱਟੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸਟਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਮੇਸ਼ ਪਥੀਰਾਗੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੈਵਲਿਨ ਫਲਾਇਟ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
Published : September 15, 2026 at 4:05 PM IST
Rumesh Pathirage's javelins damaged: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸਟਾਰ, ਰੂਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਾਥੀਰਾਗੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜੈਵਿਲਨ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਾਥੀਰਾਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਕਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਖਾਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੈਵਲਿਨ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸਟਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਜੈਵਲਿਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ "ਬੈਡ ਲਕ" ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, "ਥੈਂਕਿਯੂ ਤਾਰਕਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼" ਲਿਖਿਆ।
90 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਥ੍ਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਵਲਿਨ ਟੁੱਟ ਗਏ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਾਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਾਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "90 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਥ੍ਰੋ ਕਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜ੍ਹੇ ਜੈਵਲਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ।"
90 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 90 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 91.09 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਵਿੱਚ 92.62 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 92.07 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਪਾਥੀਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਾਥੀਰਾਜ ਨੇ 2026 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਮ, ਦੋਹਾ, ਲੌਸੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
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