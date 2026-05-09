IPL 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹੜਾ ਭਾਰੀ

RR vs GT Match Preview: ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-12 ਅੰਕ ਹਨ।

Published : May 9, 2026 at 11:47 AM IST

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 52ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, 2008 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR), ਅੱਜ (9 ਮਈ) 2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਰਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਸ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

IPL ਵਿੱਚ, RR ਅਤੇ GT ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ 6 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਕੁਐਡ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਵੀਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ, ਜੈਅੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਦਾਰ ਯਾਦਵ। ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਐਮ. ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰਕ, ਤੁਸਬੜੇ, ਬੁਰਦੇਹਮ, ਬੁਰਦੇਹਮ, ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਕਵੇਨਾ ਮਾਫਾਕਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪੁਥੁਰ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਰਾਓ ਪੇਰਲ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।

