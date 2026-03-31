RR vs CSK: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ CSK ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਵੈਭਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

RR vs CSK IPL 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ 127 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 7:55 AM IST

RR vs CSK IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਤਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, CSK ਨੂੰ 127 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ (17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ) ਦੀ ਬਦੌਲਤ, 12.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

128 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਭਵ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੈਸਵਾਲ 36 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 9 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਚੇਨਈ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਕੁੱਲ 51 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ 127 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ 18 ਅਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀਆਂ 17 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (6), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (6), ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਨੰਦ੍ਰੇ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਨੰਦ੍ਰੇ ਬਰਗਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ (ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਰੇ) ਲਈਆਂ।

ਟਾਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਟਾਸ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਚੇਨਈ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ - ਸ਼ਾਰਟ, ਓਵਰਟਨ, ਨੂਰ ਅਤੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ।"

ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ CSK ਦਾ ਮੈਚ

ਇਹ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ (277 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਧੋਨੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੇਪੌਕ ਵਿੱਚ ਐਮਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੀਐਸਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

