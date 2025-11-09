ETV Bharat / sports

RCB ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

RAJAT PATIDAR INJURY
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: IPL 2026 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ RCB ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ RCB ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ A ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ A ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 2025-26 ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ (ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ) ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ (ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ)। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝਟਕਾ

ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਇਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜ਼ਖਮੀ

ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।

