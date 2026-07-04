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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ?

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ 16 ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਫਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ।

Round of 16 match schedule
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ((Etv Bharat))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 5:37 PM IST

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FIFA World Cup Round of 16 Matches: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ (16 ਦੇ ਦੌਰ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਨੇ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀਵੇਟ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 16ਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (4 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਨ।

ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

  1. ਕੈਨੇਡਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  2. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  3. ਪੈਰਾਗੁਏ (ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  4. ਮੋਰੱਕੋ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  5. ਨਾਰਵੇ (ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  6. ਫਰਾਂਸ (ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  7. ਮੈਕਸੀਕੋ (ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  8. ਇੰਗਲੈਂਡ (ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  9. ਬੈਲਜੀਅਮ (ਸੇਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  10. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  11. ਸਪੇਨ (ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  12. ਪੁਰਤਗਾਲ (ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  13. ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  14. ਮਿਸਰ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
  15. ਅਰਜਨਟੀਨਾ (ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ 3-2)
  16. ਕੋਲੰਬੀਆ (ਘਾਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)

16 ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ)

  • 4 ਜੁਲਾਈ - ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਮੋਰੋਕੋ - ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ
  • 5 ਜੁਲਾਈ - ਪੈਰਾਗੁਏ ਬਨਾਮ ਫਰਾਂਸ - ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ
  • 6 ਜੁਲਾਈ - ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਨਾਰਵੇ - ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ
  • 6 ਜੁਲਾਈ - ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ
  • 7 ਜੁਲਾਈ - ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ - ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
  • 7 ਜੁਲਾਈ - ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ - ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ
  • 7 ਜੁਲਾਈ - ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਮਿਸਰ - ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ
  • 8 ਜੁਲਾਈ - ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਕੋਲੰਬੀਆ - ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 48 ਟੀਮਾਂ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 32 ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ (32 ਦੇ ਦੌਰ) ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਤੂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਸੀ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਮੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਛੇ ਗੋਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਮੈਸੀ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਰੇਸ

  • ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ) - 7 ਗੋਲ
  • ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਫਰਾਂਸ) - 6 ਗੋਲ
  • ਅਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ (ਨਾਰਵੇ) - 5 ਗੋਲ
  • ਹੈਰੀ ਕੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) - 5 ਗੋਲ
  • ਓਸਮਾਨ ਡੇਮਬੇਲੇ (ਫਰਾਂਸ) - 4 ਗੋਲ

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ROUND OF 16 MATCH SCHEDULE
FIFA WORLD CUP
FIFA WORLD CUP 2026 ROUND OF 16
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ 16ਵਾਂ ਦੌਰ
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