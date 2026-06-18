ETV Bharat / sports

ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਰਹੇ ਅਸਫਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ

ਪੁਰਤਗਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗੋ ਡੀਆਰ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

Ronaldo fails to score
ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਰਹੇ ਅਸਫਲ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਿਊਸਟਨ: ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ, ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 41 ਸਾਲਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗੋ ਨਾਲ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

'ਰੋਨਾਲਡੇ ਗੋਲ ਰਹਿਤ'

ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਪੁਲਿਸਿਕ, ਵਿਕਟਰ ਗਯੋਕੇਰੇਸ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।

'ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ'

68ਵੇਂ ਅਤੇ 73ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਟ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।"

ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੋਚ ਰੌਬਰਟੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਨਗਾਲ'ਏਲ ਮੁਕਾਉ, ਜੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਮੈਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 229ਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਰੂਰੀ

ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਅਸੀਂ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਊਟਫੀਲਡ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਅਤੀਬਾ ਹਚਿਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੋਜਰ ਮਿੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਊਟਫੀਲਡ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, 1994 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਨਾਲਡੋ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਕਲੱਬ ਅਲ-ਨਾਸਰ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

FIFA 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
FIFA WORLD CUP 2026
PORTUGAL GREAT RONALDO FAILS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.