ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ, ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

Rohit-Virat pair creates new record
ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ (ap)
Published : November 30, 2025 at 5:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ੳਤਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 392ਵਾਂ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 391 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਹਿਟਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ

  • ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - 392*
  • ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ - 391
  • ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ - 369
  • ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ - 367
  • ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ - 341

ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ

  • 550 - ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 426 - ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਅਤੇ ਤਿਲਕਰਤਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 418 - ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲਕਰਤਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 408 - ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁਥਈਆ ਮੁਰਲੀਧਰਨ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 407 - ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਬਾਊਚਰ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ)
  • 392* - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ)

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੈਲਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1536* ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ ਦੇ 1535 ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ 2001 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

1. ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ - 2001 ਦੌੜਾਂ

2. ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - 1536* ਦੌੜਾਂ

3. ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ - 1535 ਦੌੜਾਂ

4. ਗੈਰੀ ਕਰਸਟਨ - 1377 ਦੌੜਾਂ

5. ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ - 1357 ਦੌੜਾਂ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 215 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ 92 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਓਥਨੀਅਲ ਬਾਰਟਮੈਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

