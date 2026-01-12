ETV Bharat / sports

ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 650 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ।

Rohit Sharma surpasses Chris Gayle, becomes the world number one six-hitter
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 12:22 PM IST

ਵਡੋਦਰਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਬੜੌਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

650 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ

301 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 38 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 650 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੇਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 329 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 328 ਛੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰੋਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ 14 ਵਨਡੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 650 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੋਰ 121 ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ

ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨਰ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (56) ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (62) ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਚ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA MOST SIXES

