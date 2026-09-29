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ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਿਟਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ROHIT SHARMA ON VIRAT KOHLI
ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 6:48 PM IST

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Rohit Sharma on Virat Kohli: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੀਓਸਟਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਿਟਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, 'ਭਰਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੌੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

'ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ'

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ '27 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ '23 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਹਲੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡੇ ਹਨ।"

'ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ'

ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2011, 2015, 2019 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਾ

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 37 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59.83 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1,795 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 12 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 117 ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 28 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਅਤੇ 61 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1,575 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 140 ਹੈ।

TAGGED:

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
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ROHIT SHARMA ON VIRAT KOHLI

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