Rohit Sharma Birthday: ਤਿੰਨ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 650 ਛੱਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

Rohit Sharma Birthday: ਤਿੰਨ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 650 ਛੱਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
Happy Birthday Rohit Sharma: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 39ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
Published : April 30, 2026 at 4:04 PM IST
Rohit Sharma Birthday: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣਾ 39ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 250+ ਸਕੋਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 173 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਨਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 264 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 208 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 7 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
5⃣0⃣8⃣ int'l matches 🙌
More than 2⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣ int'l runs 👏
ICC Men's T20 WC 2007 winner 🏆
Winning Captain of ICC Men's T20 WC 2024 and ICC Champions Trophy 2025 🏆
Here's wishing #TeamIndia great Rohit Sharma @ImRo45 a very happy birthday 🎂🥳 pic.twitter.com/WxLCkunLPq
ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ!
ਰੋਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ!
ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦੇ 'ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ' ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 650 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ (359) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
- ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ
- ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ
- ਪੰਜ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ
- ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ 'ਚ 11,577 ਦੌੜਾਂ
- 50 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜੇ
- ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ
- ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਕੜੇ
- 2019 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 648 ਦੌੜਾਂ
- 2023 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 597 ਦੌੜਾਂ