ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 5:08 PM IST
Rohit Sharma captaincy: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
'ਕਪਤਾਨੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ'
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਤੋਂ ਕੀਰੋਨ ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Watch Ro in a heart-to-heart with Jatin Sapru as he talks about returning as आपला Captain, and shares a very special message for आपली Paltan! 📹💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/Lc0Bl0kjbV— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ:
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
'ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ'
ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
"ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,"।- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ,ਕ੍ਰਿਕਟਰ
'ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ'
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
'ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ'
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ:
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ 2013, 2015, 2017, 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 11 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ MI ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ ਛੇ IPL ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਕਨ ਚਾਰਜਰਜ਼ (ਹੁਣ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ 158 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, 87 ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 67 ਹਾਰੇ। ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 55.06 ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਡੈੱਕਨ ਚਾਰਜਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 276 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 29.91 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 132.91 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 7,329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 49 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਫੀਸ:
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈੱਕਨ ਚਾਰਜਰਜ਼ ਨੇ ₹3.1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ₹16.3 ਕਰੋੜ ਹੈ।