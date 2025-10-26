ETV Bharat / sports

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਪੋਸਟ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

Rohit Sharma
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 236 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।

ਕੈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ।"

ਪਰਥ ਦੀ ਹਰੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 8 (14) ਦੇ ਫਲਾਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ 97 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 73 ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ 121* (125) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਰੋਹਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੈਮਿਓ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।"

