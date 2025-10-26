ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਪੋਸਟ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Published : October 26, 2025 at 7:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm— Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 236 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕੈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ।"
ROHIT SHARMA SIGNS OFF FROM AUSTRALIA:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 26, 2025
- Most ODI hundreds by a visiting batter (6).
- Only visiting batter with 50+ sixes across formats.
- Only Indian player with two POTS in ODIs. pic.twitter.com/R6YjbG44bp
ਪਰਥ ਦੀ ਹਰੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 8 (14) ਦੇ ਫਲਾਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ 97 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 73 ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ 121* (125) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
INSTAGRAM STORY OF ROHIT SHARMA 🥹🇮🇳 pic.twitter.com/Ib8DlYrGTy— Johns. (@CricCrazyJohns) October 26, 2025
ਕੈਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਰੋਹਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੈਮਿਓ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।"