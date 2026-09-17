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ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ

'ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਮੈਚ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

RISHABH PANT REST OF INDIA CAPTAIN
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਬਣੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 2:25 PM IST

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Rishabh Pant Rest of India Captain: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ ਲਈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

RISHABH PANT REST OF INDIA CAPTAIN
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾ (ٰIANS)

ਪੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਤ 2025-26 ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

RISHABH PANT REST OF INDIA CAPTAIN
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ (ٰIANS)

ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ (ਸਮਰਣ ਰਵੀਚੰਦਰਨ - 950 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ (ਆਯੂਸ਼ ਦੋਸੇਜਾ - 949 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਨਤ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਸ਼ਿਖਰ ਮੋਹਨ, ਸੁਦੀਪ ਘਰਾਮੀ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ (ਫਿਟਨੈਸ), ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਯਨ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਯਨ ਪਨਡੇਕੀ, ਆਰੀਅਨ ਪੰਤਵੀ। ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਆਯੂਸ਼ ਦੋਸੇਜਾ।

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TAGGED:

ਰੈਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਕੁਐਡ
REST OF INDIA SQUAD
ਇਰਾਨੀ ਕੱਪ 2026
IRANI CUP 2026
RISHABH PANT REST OF INDIA CAPTAIN

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