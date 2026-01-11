ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੱਟ

ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੱਟ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
Published : January 11, 2026 at 4:36 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ/ਵਡੋਦਰਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਜ਼ਖਮੀ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਤ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਖਿਚਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ...
Heartbroken 💔 moments when Rishabh Pant injured and literally crying but our coach Gautam Gambhir and Shubhman Gill completely ignored him . pic.twitter.com/h55Wmd8ykQ— Cricket Central (@CricketCentrl) January 10, 2026
ਪੰਤ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ
ਪੰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਤ 2025/26 ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ-ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਤ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 50-ਓਵਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟੰਬੀ ਦੇ ਬੜੌਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।