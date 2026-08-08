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ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਫਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

RISHABH PANT NEWS
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 12:13 PM IST

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Rishabh Pant land purchase: ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੰਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਮਸਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਲਾਟ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪੰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਰ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਭ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਦੇਵਭੂਮੀ' (ਦੇਵ ਭੂਮੀ) ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।" ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।"

ਪੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ

28 ਸਾਲਾ ਪੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ₹23.84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਟੈਸਟ, 31 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 76 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 139 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖਨਊ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਤ - ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ - ਨੂੰ ₹27 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਨਊ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ₹15 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
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