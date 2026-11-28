ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ WTC ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 4:07 PM IST
Rishabh Pant Sixes Record: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 356 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 25 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਪੰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ (89) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ WTC ਵਿੱਚ 88 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਤ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ 44ਵੇਂ WTC ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ 64 WTC ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
WTC ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਭਾਰਤ) 89 ਛੱਕੇ
- ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (ਇੰਗਲੈਂਡ) 88 ਛੱਕੇ
- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ) 56 ਛੱਕੇ
- ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਭਾਰਤ) 48 ਛੱਕੇ
- ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (ਭਾਰਤ) 45 ਛੱਕੇ
ਪੰਤ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਤ ਦੇ 54 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 109 ਛੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 122 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 138 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (ਇੰਗਲੈਂਡ) 138
- ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਭਾਰਤ) 109
- ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) 107
- ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) 100
- ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼) 98