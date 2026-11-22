IND vs NZ: ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਛੱਡੇ ਪਿੱਛੇ
IND vs NZ 1st Test: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 128 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : November 22, 2026 at 3:52 PM IST
Rishabh Pant Century Records: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ 29 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ 135 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਤ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ 153 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 128 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 720 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਤ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਟਕੀਪਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸੇਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ।
That will be Stumps on Day 4! #TeamIndia with the important wicket of Henry Nicholls in the final session 🙌 New Zealand trail by 233 runs as a crucial Day 5 beckons ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/4Re39tYM9r— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
ਪੰਤ ਛੇਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲਾਂ SAFA ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਸ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬਣਿਆ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੌਨੀ ਬੇਅਰਸਟੋ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਤ ਦਾ 9ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਤ ਦਾ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ (17 ਸੈਂਕੜੇ) ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ (12 ਸੈਂਕੜੇ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 9 ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
Test Century No.9 in 📸📸 #NZvIND | @RishabhPant17 https://t.co/Fv4f87XZ6o— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
ਪੰਤ ਨੇ ਮੈਕੁਲਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ (107 ਛੱਕੇ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (138 ਛੱਕੇ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।