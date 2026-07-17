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ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਰਡਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਡਣਗੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਆਖਰੀ 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ROHIT SHARMA LAST MATCH
ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਰਡਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਡਣਗੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 4:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਆਖਰੀ 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਫੈਦ ਗੇਂਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼'

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 30.1 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 88.6 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ-ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 241 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2027 ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਕਾਰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 20 ਮੈਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ 20 ਮੈਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

'ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ'

"ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ?

ਰੋਹਿਤ ਨੇ 14 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 19.69 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 68.44 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 256 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਦੀ ਰਾਏ

ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

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ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ
ROHIT SHARMA LAST MATCH

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