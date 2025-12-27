ETV Bharat / sports

IPL ਮੈਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਆਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ KKR ਨੇ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।

BANGLADESH MOB LYNCHING
IPL 2026 (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 4:41 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ IPL ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ IANS ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਿਨਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨਾਥ ਸਮੇਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ IPL ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਪੱਸਵੀ ਯੋਧੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

BANGLADESH MOB LYNCHING
ਉਜੈਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ (IANS PHOTO)

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਨੇ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ 2016 ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ 27 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ (RAB) ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ 29 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

