IPL 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਟੀਮ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਂ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 4, 2025 at 1:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ, ਦ ਹੰਡਰੇਡ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਇਨਵਿਨਸੀਬਲਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਐਮਆਈ ਲੰਡਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Media Release - Reliance Industries Limited and Surrey announce their partnership in Oval Invincibles franchise in The Hundred— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) December 3, 2025
Mumbai / London, 3rd December 2025: Reliance Strategic Business Ventures Limited, a wholly owned subsidiary of Reliance Industries Limited, and Surrey… pic.twitter.com/VOVe930CMG
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਲ ਇਨਵਿਨਸੀਬਲਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਜ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਵਲ ਇਨਵਿਨਸੀਬਲਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। MI ਲੰਡਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ:
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦ ਹੰਡਰੇਡ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਇਨਵਿਨਸੀਬਲਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 49% ਅਤੇ 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2026 ਤੋਂ ਐਮਆਈ ਲੰਡਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਓਵਲ ਇਨਵਿਨਸੀਬਲਜ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਘਰੇਲੂ ਸਰੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮ ਅਤੇ ਟੌਮ ਕੁਰਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਕੈਪਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, MI ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ MI ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ MI ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, MI ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲੋਬਲ T20 ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ IPL ਖਿਤਾਬ, ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ, ਦੋ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਤਾਬ, ਦੋ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ T20 ਖਿਤਾਬ, ਅਤੇ ILT20 (MI ਅਮੀਰਾਤ, 2024) ਅਤੇ SA20 (MI ਕੇਪ ਟਾਊਨ, 2025) ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ।