IND vs SA: ਪਹਿਲੇ T20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ
IND vs SA 1st T20: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 74 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
Published : December 10, 2025 at 1:30 PM IST
IND vs SA 1st T20 Match: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 74 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ, 74 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 87 ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
A dominating victory! 🤩🇮🇳#TeamIndia pin the South Africans to their lowest T20I total to go 1-0 up in the series! 💪#INDvSA 👉 2nd T20I 👉 11th DEC, 6 PM onwards pic.twitter.com/RH5EBlR4u5— Star Sports (@StarSportsIndia) December 9, 2025
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀ-20 ਸਕੋਰ
- 74 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਕਟਕ, 2025
- 87 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਕੋਟ, 2022
- 89 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2020
- 95 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2023
- 96 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ, 2020
- 98 ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੋਲੰਬੋ, 2018
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 57, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 66 ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 70 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ
- 57 - ਯੂਏਈ, ਦੁਬਈ, 2025
- 66 - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2023
- 70 - ਆਇਰਲੈਂਡ, ਡਬਲਿਨ, 2018
- 74 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕਟਕ, 2025
- 80 - ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੋ, 2012
💯 and counting! 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Congratulations to Jasprit Bumrah on completing 1⃣0⃣0⃣ T20I wickets ⚡️⚡️#TeamIndia just one wicket away from victory!
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh#INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/9BwAd1UTdu
ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ
ਇਹ ਮੈਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 101 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 149 ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 234 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
- ਲਸਿਥ ਮਲਿੰਗਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
- ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)
- ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼)
- ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
- ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (ਭਾਰਤ)
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਕੌਕ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 1-6 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 15.9 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 47 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Quinton de Kock ✅— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Tristan Stubbs ✅
Early success with the ball for #TeamIndia, courtesy Arshdeep Singh! 👏
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #INDvSA | @arshdeepsinghh | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7bgQ50Ulkg
ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 1-6 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
- 47 - ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (SR: 15.9)
- 47 - ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ (SR: 24.5)
- 33 - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (SR: 25.4)
- 21 - ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (SR: 16.2)
- 21 - ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (SR: 18.2)