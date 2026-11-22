IND vs NZ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 720 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣਾਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
IND vs NZ 1st Test: ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 720 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 22, 2026 at 2:56 PM IST
Records in IND vs NZ 1st Test: ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (136) ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (128) ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (98), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (85), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ (80) ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (78) ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 166 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 720 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ
ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 715/6 ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ
ਇਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ 660/5 ਦਿਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 707 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 705 ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 759 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 726 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 720 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ 700 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੱਤ ਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਾਰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7 ਵਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 7 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 8 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 130, ਦੂਜੀ ਲਈ 165, ਤੀਜੀ ਲਈ 91, ਚੌਥੀ ਲਈ 100, ਪੰਜਵੀਂ ਲਈ 68, ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਅਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਕੋਰ
- 952/6 ਦਿਨ - ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਕੋਲੰਬੋ (1997)
- 903/7 ਦਿਨ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦ ਓਵਲ (1938)
- 849 - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਕਿੰਗਸਟਨ (1930)
- 823/7 ਦਿਨ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਲਤਾਨ (2024)
- 790/3 ਦਿਨ - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿੰਗਸਟਨ (1958)
IND ਬਨਾਮ NZ: ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ
ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 119 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 233 ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ 59 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 720 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 352 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 368 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।