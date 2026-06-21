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ਤੇਲੰਗਾਨਾ T20 ਲੀਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ

ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

HYDERABAD CRICKET ASSOCIATION
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟੀਜੀ ਟੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ। (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 11:42 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HCA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਲੀਗ (TG20 League) ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੀਗ ਅੱਜ ਉੱਪਲ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੀਗ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼, ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼, ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼, ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਜ਼, ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਉਸ਼ੋਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ - ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ

ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਈ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

HYDERABAD CRICKET ASSOCIATION
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ (ETV Bharat)

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।"

ਅਭਿਰਥ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।" ਲੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਾਲਾਮੁਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਲਮੁਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ।

ਤਨਮਯ ਅਗਰਵਾਲ (ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ), ਸੀਵੀ ਮਿਲਿੰਦ (ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ), ਅਤੇ ਤਨਯ ਤਿਆਗਰਾਜਨ (ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼), ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਣਜੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਲੀਗ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਨਮਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਚਸੀਏ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲੀਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IPL ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।"

ਰੰਗਰੇਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤਨਯ ਤਿਆਗਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੀਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਗ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਗਿਆ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਲੀਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ HCA ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।" ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਮਨ ਰਾਓ ਪੇਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

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