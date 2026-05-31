ETV Bharat / sports

RCB ਬਨਾਮ GT ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਇਆ,ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ?

ਜੇਕਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ RCB ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

RCB VS GT FINAL
RCB ਬਨਾਮ GT ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਇਆ,ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ahmedabad Weather: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (31 ਮਈ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਜੀਟੀ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18-18 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲੀਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਆਰਸੀਬੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

RCB ਬਨਾਮ GT: ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ


RCB ਬਨਾਮ GT ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। Accuweather ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ:
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਫੈਕਟਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਰਸੀਬੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗਾ:


ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਇੱਕ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ' (ਵਾਧੂ ਦਿਨ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ: ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ ?


ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

GT ਬਨਾਮ RCB: ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ: ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਡਾਰਕੋ, ਰਾਅ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।

TAGGED:

IPL 2026
RCB ਬਨਾਮ GT ਫਾਈਨਲ
AHMEDABAD WEATHER PITCH REPORT
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026
RCB VS GT FINAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.