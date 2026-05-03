'ਵੈਭਵ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ', RCB ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Jitesh Sharma on Vaibhav Sooryavanshi: ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 5:36 PM IST
Jitesh Sharma on Vaibhav Sooryavanshi: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ) ਦੇ ਓਪਨਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੈਭਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ, ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੈਭਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਯੂਟਿਉਬਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹ ਕਿ "ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ।"
'ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ'
ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਸੀਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ।'
ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਖਾਓ
ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, 'ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ। ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਖਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ।"
ਵੈਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 40.40 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 404 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 237.64 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 7 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 112.50 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।