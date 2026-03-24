'ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ', ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ-18 ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਸੀਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਰਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 8:40 PM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ-18 ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਟੀਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਗਿਆਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ। ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਸੀਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਖ਼ਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਐਸਸੀਏ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਖ਼ਤੀ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਐਨਫੀਲਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹਿਲਸਬਰੋ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਐਸਸੀਏ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਅਚਾਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।"

ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।(File) (PTI)

IPL 2026 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਨੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯਸ਼ ਦਿਆਲ IPL 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ

RCB ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋ ਬੋਬਾਟ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਸ਼ ਦਿਆਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਸ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ; ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।"

