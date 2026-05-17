RCB ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ,ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

RCB ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ,ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

ਆਰਸੀਬੀ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 10:35 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

'RCB ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'

ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ (45) ਅਤੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ (28) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 222/4 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

'ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ'

223 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਬੀਕੇਐਸ 93/5 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਅਤੇ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ 37-37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ 199/8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈੱਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦ੍ ਚੈਂਪੀਅਨ RCB ਨੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ।

