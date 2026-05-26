ETV Bharat / sports

RCB vs GT: 'ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਫੀ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ...' RCB ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

RCB ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

IPL 2026 QUALIFIER 1 RCB VS GT
RCB ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Qualifier-1: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚ ਅੱਜ (26 ਮਈ) ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਰਵਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਫੀ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ"

ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਫੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁਵੀ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਰਾਸਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

"ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ"

ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ, ਜਿਤੇਸ਼, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

IPL 2026
CRICKET
RAJAT PATIDAR ON RCB VS GT CLASH
RCB VS GT QUALIFIER 1
IPL 2026 QUALIFIER 1 RCB VS GT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.