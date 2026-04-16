RCB ਨੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ

Published : April 16, 2026 at 6:45 AM IST

RCB vs LSG IPL 2026: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 23ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। RCB ਨੇ 147 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚਾ 15.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। 'ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਖਿਡਾਰੀ' ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, RCB ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'RCB ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ'

ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਹਲੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਆਨ 'ਤੇ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ 14-14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ ਅਤੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

'RCB ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਕੂਹਣੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਡੋਨੀ (38) ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ (39) ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ LSG ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਪੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

ਰਸਿਖ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਐਲਐਸਜੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਆਰਸੀਬੀ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

