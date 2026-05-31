ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਫਾਈਨਲ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Published : May 31, 2026 at 4:38 PM IST
GT vs RCB FINAL: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 132,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੋਟੇਰਾ' ਅਤੇ 'ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 'ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਫਾਈਨਲ
ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।
ਦੂਜਾ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 8 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫਾਈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
2023 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ, 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਰਸੀਬੀ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ
ਹੁਣ, 2026 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਰਸੀਬੀ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ।