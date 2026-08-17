IND vs SL: ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 350 ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : August 17, 2026 at 7:57 PM IST
Ravindra Jadeja Record: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 350 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 90ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਜਡੇਜਾ ਨੇ 89 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4,095 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 348 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੇਸ਼ਰਾ ਨੁਵੰਤਾ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 350ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਡੇਜਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 350 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਹੁਣ 311 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
🚨 Milestone Alert 🚨#TeamIndia all-rounder Ravindra Jadeja completes 3⃣5⃣0⃣ wickets in Test cricket 🫡🫡— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Sri Lanka lose their 7th wicket
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350 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਰਤੀ
37 ਸਾਲਾ ਜਡੇਜਾ 350 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ (619), ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ (537), ਕਪਿਲ ਦੇਵ (434), ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (417) ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
350 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 4000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਜਡੇਜਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਿਲ ਦੇਵ (5248 ਦੌੜਾਂ, 434 ਵਿਕਟਾਂ), ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਆਨ ਬੋਥਮ (5200 ਦੌੜਾਂ, 383 ਵਿਕਟਾਂ), ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ (4531 ਦੌੜਾਂ, 362 ਵਿਕਟਾਂ) ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਡੇਜਾ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਨਾ ਹੇਰਾਥ (433) ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ (362) ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 178 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 462 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 284 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ।