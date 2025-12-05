ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : December 5, 2025 at 2:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 0 ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ 'ਚ 135 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਰਾਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।'
ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ 12 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 12 ਪਾਰੀਆਂ 'ਚ 58.60 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 92.72 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 586 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ, ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਕੋਰ 135 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ 307 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ 53 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ 75 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 14492 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।