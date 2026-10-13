ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 540 ਦੌੜਾਂ, ਦੁਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਿਹਾਰ
ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 540 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਹਿਮੂਦ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 13, 2026 at 9:01 AM IST
ਨਾਲੰਦਾ/ਬਿਹਾਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਏਲੀਟ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦਾ ਮੈਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਰਾਜਗੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 540 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 496 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ
ਯੂਪੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ 287/3 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇਤੂ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ 168 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਸਮੇਤ 112 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਧਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, 326 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 150 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਦੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਰਾਧਿਆ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਾਧਿਆ ਯਾਦਵ ਨੇ 147 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ 97 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 58 ਦੌੜਾਂ (4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕਾ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 2 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਮੋਦ ਯਾਦਵ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਮੋਦ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ 29.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮੇਡਨ ਸੁੱਟੇ। ਸਪਿਨਰ ਸੂਰਜ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ 43 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮੇਡਨ ਛੱਡੇ, 100 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਕਿਬ ਗਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 7 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 34 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 156 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਤੇ ਰਘੁਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਗਏ।
ਡੇਅ 2 ਦਾ ਅੰਤ
ਯੂਪੀ ਦੇ 540 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਓਪਨਰ ਮੰਗਲ ਮਹਾਰੌਰ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ (2 ਚੌਕੇ) ਬਣਾਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਆਯੁਸ਼ ਲੋਹਾਰੂਕਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਆਰੀਅਨ ਜੁਆਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
44 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਓਪਨਰ ਪਿਊਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ, 48 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੌੜਾਂ (ਦੋ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ) ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮੋਦ ਯਾਦਵ 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 1 ਦੌੜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ (13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026) ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੀਰਜ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।