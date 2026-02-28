ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
Ranji Trophy Final: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 291 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 584 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਰਫ਼ 293 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 342/4 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 633 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀਰੋ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਪੁੰਡੀਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 584 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਓਪਨਰ ਕਾਮਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਭਮ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਵਰ ਹਸਨ (88), ਕਪਤਾਨ ਪਾਰਸ ਡੋਗਰਾ (70), ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ (61), ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਧਾਵਨ (70), ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਲੋਟਰਾ (72) ਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ
584 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 293 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ 160 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 291 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ
291 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 342 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 160 ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਲੋਟਰਾ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 101 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 633 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਸ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ।