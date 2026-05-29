ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਅੱਜ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

IPL 2026 QUALIFIER 2
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 3:29 PM IST

IPL 2026 Qualifier 2: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਅੱਜ (29 ਮਈ) ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2008 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ IPL 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ 'ਚ'

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ RCB ਦੇ ਹੱਥੋਂ 92 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਓਪਨਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ਼ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 243 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ, ਵੈਭਵ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 243 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 680 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ 65 ਛੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ (35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ) ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵੈਭਵ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 206 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 747 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 155 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 508 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 14 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 24 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ—ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ—ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਆਰ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸੱਤ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਅਤੇ 2022 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 77 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਆਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਆਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਵਿਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਦਾਰ ਯਾਦਵ, ਜੈਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਦਾਰ। ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਐੱਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਈਨ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਰਾਓ ਪੇਰਲਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕੁਏਨਾ ਮਫਾਕਾ।

