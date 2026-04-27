IPL 2026 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਜੇਤੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ

IPL 2026 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਜੇਤੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼...
By PTI
Published : April 27, 2026 at 5:31 PM IST
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ(PTI): ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਜੋ ਖੁਦ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ-ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਸੀ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਈਅਰ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਚੇਜ਼-ਮਾਸਟਰ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਈਅਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
'265 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ'
ਅਈਅਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 265 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਲੀਗ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਨਸਨੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਉੱਪਰ'
ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਚ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਪਰਾਗ ਮੱਧਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 88 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ 112.82 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 229 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਪਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 254 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਇਲਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਨੇਹਾਲ ਵਢੇਰਾ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਹਲ, ਲਾਕੀ ਫੇਰਗੁਏਸ਼ਨ, ਵਿਜਯ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ, ਯਸ ਠਾਕੁਰ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ, ਪਾਈਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਇਲਾ ਅਭਿਨਆਸ਼, ਵਿਸ਼ਣੂ ਵਿਨੋਦ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਟੀਮ: ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਸੀ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਰਕ, ਰਵਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਮਨ ਰਾਓ ਪਰਾਲਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਸ਼ੁਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪੁਥੁਰ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।