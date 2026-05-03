ETV Bharat / sports

IPL 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

Rajasthan Royals Sold: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ 15,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

Rajasthan Royals Sold
IPL 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajasthan Royals Sold: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ₹15,660 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਨ. ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (3 ਮਈ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਬਡਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੱਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਬਡਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ

ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿੱਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਲ ਰਾਇਲਜ਼ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਰਾਇਲਜ਼ ਟੀਮ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹15,660 ਕਰੋੜ) ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ, ਪਰਲ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿੱਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮਿੱਤਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਸਾਦੁਲਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 1995 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਬਾਰੇ...

ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ, ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਪੀਐਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

TAGGED:

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼
RAJASTHAN ROYALS SOLD
ADAR POONAWALLA BUY RR TEAM
RAJASTHAN ROYALS NEW OWNER
RAJASTHAN ROYALS PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.