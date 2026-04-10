IPL 2026: ਅੱਜ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ, ਵੈਭਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਗ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 2:24 PM IST

IPL 2026 Today Match: ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮਾਂ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ - ਅੱਜ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ 16ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਆਰਸੀਬੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਅਤੇ ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਭਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਗ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਭਵ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਰਆਰ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 34 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 17-14 ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਪੇਰਾਲਾ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਕੁਏਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੁਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਯਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਯਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਯਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਅਈਅਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ।

