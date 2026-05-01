ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ: IPL 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਸਟਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ

IPL 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 1:19 PM IST

ਜੈਪੁਰ: ਅੱਜ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੈਭਵ

ਵੈਭਵ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਸਿਰਾਜ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਟਾਰਕ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਪਸੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਮੁਨਾਫ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਗੇ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੈਭਵ ਵਰਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 15 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ 5 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

