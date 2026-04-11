ਵੈਭਵ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ RCB ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : April 11, 2026 at 9:30 AM IST
RR vs RCB IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 16ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ RCB ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 78 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਦੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 81 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 202 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਡੇਜਾ ਵੀ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ।
𝙐𝙣𝙗𝙚𝙖𝙩𝙚𝙣 & 𝙐𝙣𝙨𝙩𝙤𝙥𝙥𝙖𝙗𝙡𝙚 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2026
ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਜੁਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ:
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
'200 ਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ'
ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 201 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀਆਂ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 63 ਦੌੜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀਆਂ 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਦੀਆਂ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ।
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ
13 - ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2023
14 - ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ, 2018
15 - ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ (ਕੇਕੇਆਰ) ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2014
15 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ, ਗੁਹਾਟੀ, 2026
15 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ, ਗੁਹਾਟੀ, 2026
ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਬ੍ਰਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ।
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕੇਟ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ
ਇਮਪੈਕਟ ਖਿਡਾਰੀ: ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ
