ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਸਦਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ,ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਾਹਰ

RR ਦੀਆਂ 243 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 196 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ SRH ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 6:48 AM IST

IPL 2026 Eliminator: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਨੇ ਨਿਊਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ IPL 2026 Eliminator ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨੂੰ 47 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਲਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਸਆਰਐਚ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਛਾ ਗਏ'

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਆਰ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 243 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਐਸਆਰਐਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।

'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਛੱਕੇ'

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਗੇਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 97 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਟ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਪ ਥਰਡ ਮੈਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੇ ਐਸਆਰਐਚ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'244 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ'

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟੀਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਰਆਰ ਨੂੰ 240 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

'ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਝਟਕੇ'

244 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, SRH ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਆਰਚਰ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਾਰਟ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (0) ਨੂੰ ਗੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਪਰ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ SRH ਨੇ 2.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਰਚਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ (33) ਨੂੰ ਕਵਰ 'ਤੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ (1) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ-ਲੈਂਥ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਆਰਚਰ ਨੇ ਹੈੱਡ (17) ਨੂੰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਜੋ ਆਫ ਸਟੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ। SRH ਦੀ ਟੀਮ 4.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਆਰਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।

'RR ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ'

ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ (18) ਨੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਪੁੰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਪਰ ਰਿਵਰਸ ਸਵੀਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੇਂਦ ਖੁੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RR ਨੇ LBW ਆਊਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ। ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ' ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਰਆਰ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

'47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ'

ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਰੈੱਡੀ (20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ) ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (1) ਲੌਂਗ-ਆਨ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਚਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ ਨਾਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ। ਪਰ SRH ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ RR ਨੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ 4-0-58-3 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵੰਗ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਆਰਚਰ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਡੇਜਾ, ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

